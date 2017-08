2017-08-16 10:58:00

Myrra Rós.

Laugardaginn 19. ágúst klukkan 14:00 heldur tónlistarkonan Myrra Rós tónleika í Sólheimakirkju í Grímsnesi.

Myrra Rós er tónlistarkona úr Hafnarfirði. Hún hefur gefið út tvær plötur undir sínu nafni á vegum þýska útgáfu fyrirtækisins Beste Unterhaltung en þær eru Kveldúlfur (2012) og One amongst others (2015)

Tónlist hennar má lýsa sem draumkenndu lo-fi þjóðlagapoppi þar sem rödd og gítar spila saman aðalhlutverk.