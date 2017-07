Hlaupið í Múlakvísl í rénun

2017-07-29 15:59:00

Hlaup í Múlakvísl. Mynd úr safni. sunnlenska.is/Dýrfinna Sigurjónsdóttir

Jökulhlaupið í Múlakvísl á Mýrdalssandi er í rénun en ennþá er mikið flóðavatn í ánni. Rafleiðni jóx mjög hratt milli kl. 6 og til rúmlega 7 í morgun en hefur farið hægt sígandi síðan þá

Rafleiðnin var mest 580 µS/cm kl. 7 í morgun en kl. 14:40 mælist rafleiðnin um 330 µS/cm og fer hægt minnkandi.

Í tilkynningu frá Veðurstofunni segir að sjónarvottar á vettvangi hafi gefið til kynna að áin sé enn mikil umfangs og mikill breytileiki er í flóðafarveginum.

Fólk er hvatt til að sína aðgát í nágrenni árinnar vegna mögulegs gasútstreymis.

Veðurstofan, lögreglan, almannavarnir og Vegagerðin fylgjast áfram vel með framvindu og bregðast við eftir því sem þurfa þykir. Vegagerðin er áfram með viðbúnað við þjóðveginn þar sem verið er að þétta varnargarða.

----------

Glacial outburst flood in Múlakvísl is slowly declining.

Electrical conductivity increased rapidly between 6 and 7 this morning and peaked around 580 µS/cm and has since then slowly decreased. At 14:40 the conductivity measured about 330 µS/cm.

There is still lots of water in the river.

People are advised to stay away from the river due to gas pollution, the river is showing a dark colour and smells of sulphur.